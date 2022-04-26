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Факты / Украина

Россияне атаковали Запорожье – ОВА

Татьяна Забожко редактор ленты
вибух

26 апреля в 06.50 армия Российской Федерации обстреляла Запорожье.

О зафиксированных “прилетах” сообщили в областной военной администрации.

Сейчас там выясняют обстоятельства и обещают сообщить подробности позже.

Местные жители утром 26 апреля слышали не менее трех взрывов.

Известно, что воздушная тревога в области была объявлена через пять минут после того, как произошла атака.

Разрешили людям покинуть укрытия в 07.34.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Depositphotos

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