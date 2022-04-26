26 апреля в 06.50 армия Российской Федерации обстреляла Запорожье.
О зафиксированных “прилетах” сообщили в областной военной администрации.
Сейчас там выясняют обстоятельства и обещают сообщить подробности позже.
Местные жители утром 26 апреля слышали не менее трех взрывов.
Известно, что воздушная тревога в области была объявлена через пять минут после того, как произошла атака.
Разрешили людям покинуть укрытия в 07.34.
Related video
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.