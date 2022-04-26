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Факти / Україна

Росіяни атакували Запоріжжя – ОВА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
вибух

26 квітня о 06.50 армія Російської Федерації обстріляла Запоріжжя.

Про зафіксовані “прильоти” повідомили в обласній військовій адміністрації.

Нині там з’ясовують обставини та обіцяють повідомити подробиці згодом.

Місцеві жителі уранці 26 квітня чули щонайменше три вибухи.

Відомо, що повітряна тривога в області була оголошена за п’ять хвилин після того, як сталася атака.

Дозволили людям покинути укриття о 07.34.

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Фото: Depositphotos

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