Британия призовет союзников отправить боевые самолеты в Украину

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс будет призывать западных союзников снабжать Украину боевыми самолетами и другим тяжелым вооружением.

Об этом говорится в пресс-релизе британского Министерства иностранных дел.

Как уточняется, Трасс сообщит о необходимости “удвоить ставку” по поддержке украинских вооруженных сил в своей программной внешнеполитической речи в лондонском Мэдисон-Хаусе.

– Мы не можем быть спокойны, когда судьба Украины остается на волоске, – считает Лиз Трасс. – И давайте проясним: если Путин добьется успеха, по всей Европе последуют неисчислимые страдания и ужасные последствия для всего земного шара. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы помогать в долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины.

Она призывает союзников Британии “глубоко погружаться в запасы и наращивать производство”, чтобы предоставлять Украине тяжелое вооружение, танки и самолеты.

– Архитектура глобальной безопасности, которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину, необходим новый подход, – собирается объявить глава МИД Британии.

Напомним, во вторник, 26 апреля, Германия пообещала поставить Украине зенитные танки, тогда как Британия и Канада также объявили, что поставят больше тяжелого вооружения.