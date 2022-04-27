Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 63 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Мир

Британия призовет союзников отправить боевые самолеты в Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Британия призовет союзников отправить боевые самолеты в Украину

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс будет призывать западных союзников снабжать Украину боевыми самолетами и другим тяжелым вооружением.

Об этом говорится в пресс-релизе британского Министерства иностранных дел.

Как уточняется, Трасс сообщит о необходимости “удвоить ставку” по поддержке украинских вооруженных сил в своей программной внешнеполитической речи в лондонском Мэдисон-Хаусе.

– Мы не можем быть спокойны, когда судьба Украины остается на волоске, – считает Лиз Трасс. – И давайте проясним: если Путин добьется успеха, по всей Европе последуют неисчислимые страдания и ужасные последствия для всего земного шара. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы помогать в долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины.

Она призывает союзников Британии “глубоко погружаться в запасы и наращивать производство”, чтобы предоставлять Украине тяжелое вооружение, танки и самолеты.

– Архитектура глобальной безопасности, которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину, необходим новый подход, – собирается объявить глава МИД Британии.  

Напомним, во вторник, 26 апреля, Германия пообещала поставить Украине зенитные танки, тогда как Британия и Канада также объявили, что поставят больше тяжелого вооружения.

Читайте
Разгон митинга в Херсоне и уличные бои возле Азовстали: что происходит на 63-е сутки войны (онлайн)

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка