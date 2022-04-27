Британія закликатиме союзників відправити бойові літаки в Україну

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс закликатиме західних союзників забезпечувати Україну бойовими літаками та іншим важким озброєнням.

Про це йдеться у пресрелізі британського Міністерства закордонних справ.

Як уточнюється, Трасс повідомить про необхідність “подвоїти ставку” щодо підтримки українських збройних сил у своїй програмній зовнішньополітичній промові в лондонському Медісон-Хаусі.

– Ми не можемо бути спокійними, коли доля України залишається на волосині, – вважає Ліз Трасс. – І давайте прояснимо: якщо Путін доб’ється успіху, по всій Європі будуть незліченні страждання та жахливі наслідки для всієї земної кулі. Ми більше ніколи не відчуватимемо себе в безпеці. Тому ми маємо бути готові допомагати у довгостроковій перспективі та подвоїти нашу підтримку України.

Вона закликає союзників Британії “глибоко занурюватися в запаси та нарощувати виробництво”, щоб надавати Україні важке озброєння, танки та літаки.

– Архітектура глобальної безпеки, яка була розроблена, щоб гарантувати мир та процвітання, підвела Україну, потрібен новий підхід, – збирається оголосити голова МЗС Британії.

Нагадаємо, у вівторок, 26 квітня, Німеччина пообіцяла поставити Україні зенітні танки, тоді як Британія та Канада також оголосили, що поставлять більше важкого озброєння.