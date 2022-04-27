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Факты / Мир

Президента Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

В среду, 27 апреля, президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили на саммит Большой двадцатки.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

– Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки, – подчеркнул президент Украины.

Отметим, что саммит Большой двадцатки в 2022 году запланирован на 15-16 ноября.

Ранее США и другие Западные союзники лоббировали участие Украины в саммите Большой двадцатки.

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Фото: Офис президента

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