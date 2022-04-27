В среду, 27 апреля, президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили на саммит Большой двадцатки.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

– Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки, – подчеркнул президент Украины.

Провів перемовини з Президентом ???????? @jokowi. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності ????????, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті @g20org. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022

Отметим, что саммит Большой двадцатки в 2022 году запланирован на 15-16 ноября.

Ранее США и другие Западные союзники лоббировали участие Украины в саммите Большой двадцатки.