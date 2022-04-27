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Факти / Світ

Президента Зеленського запросили на саміт Великої двадцятки

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

У середу, 27 квітня, президента України Володимира Зеленського офіційно запросили на саміт Великої двадцятки.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Провів переговори із президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, зокрема, за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки, – наголосив президент України.

Зазначимо, що саміт Великої двадцятки у 2022 році заплановано на 15-16 листопада.

Раніше США та інші Західні союзники лобіювали участь України у саміті Великої двадцятки.

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Фото: Офіс президента

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