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Факты / Украина

Поселок на Днепропетровщине трижды за день обстреляли кассетными снарядами

Валентина Летяк редактор ленты
Поселок на Днепропетровщине трижды за день обстреляли кассетными снарядами

В Днепропетровской области российские войска трижды за день обстреляли кассетными снарядами Большую Костромку, которая граничит с Херсонщиной.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в результате обстрелов, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.

– Частично оставили село без света. Работают специалисты, — написал Резниченко в соцсети.

Враг с ночи обстреливает населенные пункты Днепропетровской области. Утром 27 апреля Вооруженные силы Украины из системы ПВО сбили очередную ракету российских захватчиков.

Обломки ракеты упали на поляне, никто из людей не пострадал.

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Фото: Офис генпрокурора

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