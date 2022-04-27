Поселок на Днепропетровщине трижды за день обстреляли кассетными снарядами

В Днепропетровской области российские войска трижды за день обстреляли кассетными снарядами Большую Костромку, которая граничит с Херсонщиной.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в результате обстрелов, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.

– Частично оставили село без света. Работают специалисты, — написал Резниченко в соцсети.

Враг с ночи обстреливает населенные пункты Днепропетровской области. Утром 27 апреля Вооруженные силы Украины из системы ПВО сбили очередную ракету российских захватчиков.

Обломки ракеты упали на поляне, никто из людей не пострадал.