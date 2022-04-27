Утром 27 апреля Вооруженные силы Украины из систем ПВО сбили над Днепропетровской областью очередную ракету российских захватчиков.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– Днепропетровщина. 27 апреля. 11.45. Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили над областью вражескую ракету. Обломки упали на лужайке. Никого не задело, – уточнил он.

Никого не задело: на Днепропетровщине ВСУ сбили российскую ракету / 3 фотографии

В то же время, сегодня ночью российские военные открыли огонь из артиллерии по Зеленодольску, селам Марьянское и Большая Костромка Днепропетровской области.

В результате обстрелов произошел пожар на предприятии энергетической инфраструктуры. Спасатели несколько часов укрощали огонь. В настоящее время в больнице с ранениями находится один из сотрудников предприятия.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.