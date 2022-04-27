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Факты / Украина

Никого не задело: на Днепропетровщине ВСУ сбили российскую ракету

Валентина Летяк редактор ленты
Збита російська ракета

Утром 27 апреля Вооруженные силы Украины из систем ПВО сбили над Днепропетровской областью очередную ракету российских захватчиков.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– Днепропетровщина. 27 апреля. 11.45. Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили над областью вражескую ракету. Обломки упали на лужайке. Никого не задело, – уточнил он.

Збита російська ракета
Збита російська ракета
Збита російська ракета
Збита російська ракета
Збита російська ракета
Збита російська ракета
Никого не задело: на Днепропетровщине ВСУ сбили российскую ракету / 3 фотографии

В то же время, сегодня ночью российские военные открыли огонь из артиллерии по Зеленодольску, селам Марьянское и Большая Костромка Днепропетровской области.

В результате обстрелов произошел пожар на предприятии энергетической инфраструктуры. Спасатели несколько часов укрощали огонь. В настоящее время в больнице с ранениями находится один из сотрудников предприятия.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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