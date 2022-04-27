Селище на Дніпропетровщині тричі за день обстріляли касетними снарядами

На Дніпропетровщині російські війська тричі на день обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, яка межує з Херсонщиною.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, внаслідок обстрілу, на щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

– Частково залишили село без світла. Працюють фахівці, – написав Резніченко у соцмережі.

Ворог з ночі обстрілює населені пункти Дніпропетровської області. Вранці 27 квітня Збройні сили України із системи ППО збили чергову ракету російських загарбників.

Уламки ракети впали на галявині, ніхто з людей не постраждав.