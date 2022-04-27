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Факти / Україна

Селище на Дніпропетровщині тричі за день обстріляли касетними снарядами

Валентина Летяк редакторка стрічки
Селище на Дніпропетровщині тричі за день обстріляли касетними снарядами

На Дніпропетровщині російські війська тричі на день обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, яка межує з Херсонщиною.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, внаслідок обстрілу, на щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

– Частково залишили село без світла. Працюють фахівці, – написав Резніченко у соцмережі.

Ворог з ночі обстрілює населені пункти Дніпропетровської області. Вранці 27 квітня Збройні сили України із системи ППО збили чергову ракету російських загарбників.

Уламки ракети впали на галявині, ніхто з людей не постраждав.

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Фото: Офіс генпрокурора

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