27 апреля Палата представителей США рассматривает законопроект о ленд-лизе для Украины.

6 апреля Сенат США (верхняя палата американского Конгресса) единогласно одобрил законопроект о введении для Украины программы ленд-лиза. Этот шаг чрезвычайно важен для нашего государства в условиях развязанной РФ полномасштабной войны.

Эта программа действовала во времена Второй мировой войны и помогла странам-союзницам одержать победу над нацистской Германией.

То есть, документ еще должна рассмотреть и утвердить Палата представителей (нижняя палата Конгресса), после чего он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Что известно об американской программе ленд-лиза и как она может помочь Украине в войне с РФ – далее в материале.

Ленд-лиз и Вторая мировая война

Во времена Второй мировой войны в рамках программы ленд-лиза (от англ. lend-lease – заем-аренда) Соединенные Штаты Америки передавали своим союзникам по антигитлеровской коалиции боеприпасы, военную технику, вооружение, снаряжение, продовольствие, нефтепродукты для борьбы с нацистской Германией.

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Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США и подписан 32-м американским президентом Франклином Делано Рузвельтом в марте 1941 года. Он действовал до 20 сентября 1945 года.

Официальное название документа – Закон о содействии обороне Соединенных Штатов.

Согласно этому закону, правительство США могло по максимально быстрой процедуре, на условиях ссуды (аренды), поставлять все необходимое (оружие, боеприпасы, снаряжение и т. д.) государствам, чья оборона в годы Второй мировой войны считалась жизненно важной для безопасности самих Соединенных Штатов.

После войны возвращению или компенсации подлежало переданное в рамках ленд-лиза имущество, которое не было использовано, уничтожено или утеряно в ходе боевых действий и было пригодно для гражданских целей. США на оплату компенсаций предоставляли долгосрочный кредит.

Всего программа ленд-лиза тогда охватила более 40 стран. Наибольшим было количество поставок в Великобританию (на более $30 млрд). Впоследствии действие закона распространилось и на СССР (до завершения войны Советский Союз получил от Вашингтона помощь примерно на $11 млрд).

– Ленд-лиз был щедрым. Благодаря ему Великобритания и другие союзники в период 1941-1945 годов преимущественно бесплатно получили товары и военную технику на сумму $50 млрд по курсу 1941 года (эквивалентно $690 млрд в 2020 году). Программа ленд-лиза привела к огромной мобилизации американской экономики для обеспечения колоссального количества запасов и материальных средств, необходимых для ведения войны… Американские заводы осуществляли поставки танков, артиллерии, военных кораблей и торговых судов в огромном количестве, чтобы обеспечить победу. Аналогично, американские фермеры и нефтяники поставляли продовольствие и топливо, которые поддерживали Британию и союзников в течение всей борьбы, — отметил Алан Райли, юрист и старший научный сотрудник Атлантического совета (Atlantic Council) в своей мартовской колонке для CEPA (Center for European Policy Analysis).

Он провел параллели между событиями Второй мировой войны и полномасштабной войной в Украине, подчеркнув, что ситуации очень похожи. Райли объяснил, что как Великобритания в 1941 году стала “командным пунктом Запада” в борьбе против нацизма, так и Украина сейчас держит линию обороны “против марша глобального авторитаризма”.

– США признали, что если Великобритания упадет, Гитлер не остановится, а безопасность самих США окажется под угрозой. То, что было правдой тогда, является правдой и сегодня. Если украинская демократия погибнет в ближайшие несколько месяцев, Путин осмелеет. Его режим будет усиливаться, а следующими в его списке могут быть Польша и страны Балтии… Если Украина рухнет, безопасность США будет подорвана как в Азии, так и в Европе, – писал Райли.

В связи с этим юрист призвал Вашингтон утвердить аналогичную программу ленд-лиза для Украины. Именно это 6 апреля сделал Сенат США.

Что поддержал Сенат США

Как отмечает издание Politico, американские сенаторы пошли на шаги, которые “помогли победить Гитлера” и быстро пополнять военные запасы союзников в борьбе против нацистской Германии.

– Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривается как переломный момент конфликта, поскольку она позволила США быстро пополнять запасы союзников без громоздких процедурных препятствий, — пишет издание.

Поддержанный Сенатом США документ называется: Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Он был внесен группой сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Закон позволит оказывать критически важную военную помощь Украине быстрее и по упрощенной процедуре, без лишних бюрократических проволочек и без оплаты (заплатить США можно будет позже).

Как отмечает Politico, американские законодатели прибегают к такой экстраординарной тактике, поскольку США и их союзники в Европе считают, что вторжение войск РФ в Украину является экзистенциальной угрозой либеральному порядку. Кроме того, это свидетельствует о том, что западный мир верит в возможность Украины победить РФ.

Как программа ленд-лиза поможет Украине: мнения экспертов

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, принятый Сенатом США законопроект направлен на то, чтобы ускорить оказание помощи Украине.

Эксперт выделил четыре преимущества, которые даст этот документ нашему государству:

1. В разы сократит сроки предоставления военной помощи Украине.

– Как известно, снабжение оружием имеет свой порядок, определенные процедуры, согласование, экспортный контроль и так далее. Этот проект закона направлен на то, чтобы в разы сократить промежуток времени между принятием решения, когда выделяются средства на финансирование вооружения, решением о передаче оружия и его фактической транспортировкой и передачей. Условно говоря, если на какое-то согласование раньше нужно было три-четыре дня, то сейчас на него потребуется день, или же оно будет приниматься еще быстрее, — рассказал Александр Мусиенко.

2. Ленд-лиз позволит расширить ту помощь, которую США оказывают нашему государству.

– То есть позволит пересечь вот эту условную линию, которая есть на Западе: оружие оборонительного летального назначения и оружие наступательного штурмового назначения. Все эти барьеры фактически могут устраняться, и они уже становятся, скажем так, лишь условными, — уточнил Мусиенко.

3. На практике помощь Украине станет одним из приоритетов в оборонной сфере и сфере безопасности для США.

4. В перспективе Украина сможет получать практически все оружие, на которое будет подавать запрос.

– Этот закон обеспечивает очень важный шаг в том смысле, чтобы Украина в перспективе получала практически все оружие, на которое она формирует запрос. Ну, и соответственно, увеличивает финансирование в разы на те оборонные программы и программы безопасности, по которым мы сотрудничаем, — отметил Мусиенко.

Эксперт не исключает, что такой шаг Вашингтона может свидетельствовать о том, что Украине будут предоставлять и наступательное вооружение.

– Я надеюсь, что да. По крайней мере, этот закон делает серьезные шаги в этом направлении, фактически даже используя ту же терминологию, которая использовалась во времена Второй мировой войны, — подчеркнул Мусиенко.

Эксперт также выразил мнение, что Конгресс США не будет затягивать с окончательным принятием законопроекта о ленд-лизе, поскольку это один из приоритетных проектов.

А военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фактам ICTV отметил, что программа ленд-лиза для Украины является очень существенной поддержкой и откроет для нашего государства возможности приобретения любого вооружения с помощью Соединенных Штатов.

– Что такое ленд-лиз? Это гарантии США странам, которые будут поставлять нам оружие, гарантии оплаты или возмещения этих поставок. Они дают гарантии – страны дают нам оружие. А с США мы, вероятно, потом будем, после войны, решать вопрос, как мы рассчитаемся с ними, — заявил эксперт.

Олег Жданов также считает, что программа ленд-лиза позволит ускорить поставки наступательного вооружения Украине.

– Да. И если программа ленд-лиза будет действовать, она не будет ограничиваться странами-членами НАТО. Она будет распространяться на все страны мира, где есть советские образцы вооружения (о которых просила Украина – Ред.). И, может, я немного преувеличиваю, но если США договорятся с Индией, то мы можем получить танки Т-90, которые Индия покупала у РФ. Но сегодня можно, например, вести переговоры с Кипром, который получал танки Т-80 и БМП-3. Это самые современные эталоны российского вооружения. И они могут быть поставлены нам по ленд-лизу, – убежден эксперт.

Жданов объяснил, что после утверждения законопроекта в Палате представителей и подписания его президентом Джо Байденом Министерство финансов США и Пентагон будут определять, у кого и что они будут выкупать для Украины. Эксперт не исключает, что эти процедуры могут занять несколько недель.

Источник: Энциклопедия истории Украины, Politico, Конгресс США, CEPA