Украинские военные поразили позиции врага на острове Змеиный в Черноморской операционной зоне.
Бойцы попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.
В настоящее время украинская сторона уточняет потери армии Российской Федерации.
Известно также, что россияне после переформатирования уменьшили корабельную группировку флота.
Понес существенные потери враг и отступил, когда пытался продвинуться в сторону Николаевской области в районе поселков Таврическое и Новая Заря.
В целом украинские военные на Юге 26 апреля уничтожили 16 россиян, один вражеский танк, четыре единицы автомобильной техники, две из которых – бронированные.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Оперативное командование Юг