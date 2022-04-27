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Факты / Украина

Украинские военные попали в пункт управления врага на Змеином

Татьяна Забожко редактор ленты
Украинские военные попали в пункт управления врага на Змеином

Украинские военные поразили позиции врага на острове Змеиный в Черноморской операционной зоне.

Бойцы попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

В настоящее время украинская сторона уточняет потери армии Российской Федерации.

Известно также, что россияне после переформатирования уменьшили корабельную группировку флота.

Понес существенные потери враг и отступил, когда пытался продвинуться в сторону Николаевской области в районе поселков Таврическое и Новая Заря.

В целом украинские военные на Юге 26 апреля уничтожили 16 россиян, один вражеский танк, четыре единицы автомобильной техники, две из которых – бронированные.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Оперативное командование Юг

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Фото: УНИАН

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