Українські військові поцілили в пункт управління ворога на Зміїному

Українські військові уразили позиції ворога на острові Зміїний у Чорноморській операційній зоні.
Бійці поцілили в пункт управління та знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10.
Нині українська сторона уточнює втрати армії Російської Федерації.
Відомо також, що росіяни після переформатування зменшили корабельне угруповання флоту.
Зазнав суттєвих втрат ворог і відступив, коли намагався просунутись у бік Миколаївської області в районі селищ Таврійське й Нова Зоря.
Загалом українські військові на Півдні 26 квітня знищили 16 росіян, один ворожий танк, чотири одиниці автомобільної техніки, дві з яких – броньовані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Оперативне командування Південь