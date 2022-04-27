Українські військові поцілили в пункт управління ворога на Зміїному

Українські військові уразили позиції ворога на острові Зміїний у Чорноморській операційній зоні.

Бійці поцілили в пункт управління та знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10.

Нині українська сторона уточнює втрати армії Російської Федерації.

Відомо також, що росіяни після переформатування зменшили корабельне угруповання флоту.

Зазнав суттєвих втрат ворог і відступив, коли намагався просунутись у бік Миколаївської області в районі селищ Таврійське й Нова Зоря.

Загалом українські військові на Півдні 26 квітня знищили 16 росіян, один ворожий танк, чотири одиниці автомобільної техніки, дві з яких – броньовані.

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Джерело: Оперативне командування Південь