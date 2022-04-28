Российские захватчики массово грабят украинских фермеров на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, такая ситуация наблюдается на сельскохозяйственных предприятиях города Мелитополь (Запорожская область). Там, по словам Денисовой, оккупанты массово грабят и вывозят продукты питания, а также имущество сельскохозяйственного назначения.

– В начале недели была зафиксирована колонна фур с замаскированными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно с элеватора в сторону временно оккупированного Крыма, — отметила Денисова.

Кроме того, российские захватчики решили экспроприировать урожай украинских фермеров на временно оккупированных территориях Херсонской области.

По информации Денисовой, в Красноярском крае РФ местные депутаты-мародеры заявили о нехватке зерна, огурцов и других овощей из-за введения антироссийских санкций. Поэтому было решено отобрать урожаи у херсонских фермеров.

– Наследники организаторов Голодомора 1930-х снова пытаются устроить геноцид украинского народа с помощью банального грабежа, который называют “экспроприацией излишков урожаев прошлого и этого года”, — подчеркнула омбудсмен.

Денисова напомнила, что похищение продовольствия с оккупированных территорий является прямым нарушением Женевской конвенции, принятой в 1949 году (о защите гражданского населения во время войны). Кроме того, это военное преступление согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда.

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Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений российских захватчиков.

Еще в марте украинская разведка сообщала, что войска РФ целенаправленно бьют по сельскохозяйственной технике, пытаясь подорвать продовольственную безопасность в Украине и мире. Российские захватчики массово забирали сельхозтехнику у украинцев.

Источник: Людмила Денисова