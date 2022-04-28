Російські загарбники масово грабують українських фермерів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, така ситуація, зокрема, спостерігається на сільськогосподарських підприємствах міста Мелітополь (Запорізька область). Там, за словами Денісової, окупанти масово грабують та вивозять продукти харчування, а також майно сільськогосподарського призначення.

– На початку тижня була зафіксована колона фур із замаскованими державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік тимчасово окупованого Криму, – зазначила Денісова.

Крім того, російські загарбники вирішили експропріювати врожай українських фермерів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

За інформацією Денісової, в Красноярському краї РФ місцеві депутати-мародери заявили про нестачу зерна, огірків та інших овочів через запровадження антиросійських санкцій. А тому було вирішено відібрати врожаї в херсонських фермерів.

– Спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х знову намагаються влаштувати геноцид українського народу за допомогою банального грабунку, який називають “експропріацією надлишків минулорічного та цьогорічного врожаїв”, – наголосила омбудсмен.

Денісова нагадала, що викрадення продовольства з окупованих територій є прямим порушенням Женевської конвенції, ухваленої 1949 року (про захист цивільного населення під час війни). Крім того, це воєнний злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

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Денісова закликала Комісію ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів російських загарбників.

Ще в березні українська розвідка повідомляла, що війська РФ цілеспрямовано б’ють по сільськогосподарській техніці, намагаючись підірвати продовольчу безпеку в Україні і світі. Російські загарбники масово забирали сільгосптехніку в українців.

Джерело: Людмила Денісова