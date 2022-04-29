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Факты / Мир / Росія

Не будет даже Лукашенко: Кремль не пригласил ни одного иностранного лидера на парад 9 мая

Наташа Тарчевська редактор ленты
Не будет даже Лукашенко: Кремль не пригласил ни одного иностранного лидера на парад 9 мая

Впервые за долгое время на празднование Дня победы 9 мая Кремль не пригласил ни одного лидера иностранного государства. На пафосный “парад” в Москве не приглашен даже белорусский диктатор Лукашенко.

Как заявил 29 апреля в разговоре с журналистами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, праздник 9 мая является “святым” для всех россиян. Отсутствие представителей цивилизованного мира на этом “празднике” он объяснил тем, что это “не юбилейная дата”.

— На День победы мы никого не приглашали из иностранных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но иностранных лидеров мы не приглашали, — констатировал Песков.

На вопрос, прибудет ли на парад в Москве Александр Лукашенко, спикер Путина ответил: Насколько я знаю, нет, не планируется.

Отметим, что в 2022 году это уже 77-я годовщина капитуляции нацистской Германии.

Ежегодно в центре Москвы 9 мая проходит помпезное “бряцание оружием” под лозунгами “святой победы советского народа в Великой отечественной войне” 1941-1945 годов. Ранее такие парады символизировали благодарность за героизм солдатам, боровшимся с нацизмом.

В соответствии с логическими подсчетами, солдатам, которым в 1941 году (начало войны) было хотя бы 18 лет, в 2022 году должно исполниться… 99 лет.

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В то же время на московских парадах рядом с Путиным можно увидеть так называемых ряженых ветеранов, которым на вид — не более 80-85 лет, что свидетельствует о том, что участия в германо-советской войне они принимать не могли.

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Фото: Depositphotos

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