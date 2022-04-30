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Факти / Україна

Дата нашої перемоги наближається: політолог про те, чи підпише Путін капітуляцію до 9 травня

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Дата нашої перемоги наближається: політолог про те, чи підпише Путін капітуляцію до 9 травня

Незважаючи на усю “сакральність” дати 9 травня, росіянам не вдасться досягти вагомих військових успіхів до Дня перемоги, однак війна в Україні навряд чи завершиться.

Про це 29 квітня в ефірі національного телемарафону заявив політичний експерт Валентин Гладких. На його думку, на даному етапі Росія навряд чи підпише акт про капітуляцію, як це зробила гітлерівська Німеччина у ніч на 9 травня 1945 року.

– Боюся, що до 9 травня ми не встигнемо поставити крапку в цій війні. Але те, що дата нашої перемоги наближається зусиллями як ЗСУ, так і зусиллями влади і дипломатії – це головне, – заявив Валентин Гладких.

Він також прокоментував заяву речника Путіна про те, що цьогоріч на святкування 9 травня Кремль не запрошуватиме лідера жодної з іноземних держав, зокрема, й Білорусі.

– Тут якраз той випадок, коли ті, кого він (Путін – Ред.) хотів би бачити – гарантовано не приїдуть. А ті, хто приїде… Я думаю, що Путін точно не розглядає Лукашенка як рівного собі. Можливо, він ще перегляне своє рішення, але те, що це “побєдобєсіє” остаточно зазнало краху, це очевидно, – підкреслив політолог.

Окреслюючи роль самого Путіна у святкуванні 9 травня в Росії, Валентин Гладких підсумував, що культ перемоги поховав той, хто його і створив. Водночас Україна, на відміну від РФ ніколи не намагалася провести ревізію історичного минулого.

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