Министерство иностранных дел Украины назвало действия российских оккупантов, которые отбирают урожай у фермеров и вывозят его в РФ, продолжением преступной политики советской власти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

В министерстве подчеркнули, что решение Законодательного Собрания Красноярского края РФ является прямым продолжением преступной политики советской власти, ответственной за искусственный голод в Украине 1921-1923 годов, Голодомор 1932-1933 годов и еще один искусственный голод 1946-1947 годов.

— Воровством зерна, которое захватчики называют “экспроприацией”, Россия продолжает дело сталинистов и нацистов, — отметили в МИД Украины.

Российские оккупанты силой отбирают урожай у фермеров Херсонской области, блокируют отгрузки из украинских портов и минируют судоходные пути. Все это чревато продовольственной безопасностью мира.

В МИД отмечают, что Украина обеспечивает продовольствием почти 400 миллионов человек во всем мире, а наше зерно идет на экспорт в страны Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Азии.

По оценке ООН, около 1,7 миллиарда человек могут оказаться на грани бедности и голода именно из-за нарушений продовольственной системы в результате полномасштабной войны России против нашего государства.

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— Россия продолжает умышленно блокировать посевные работы в Украине, уничтожая сельскохозяйственную технику и нанося ракетные удары по всей территории нашего государства, — говорится в заявлении МИД.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также сообщила, что оккупанты массово грабят и вывозят продукты питания, а также имущество сельскохозяйственного назначения.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений российских захватчиков.