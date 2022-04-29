Міністерство закордонних справ України назвало дії російських загарбників, які відбирають урожай у фермерів та вивозять його до РФ, продовженням злочинної політики радянської влади.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України.

У міністерстві наголосили, що рішення Законодавчих Зборів Красноярського краю РФ є прямим продовженням злочинної політики радянської влади, яка відповідальна за штучний голод в Україні 1921–1923 років, Голодомор 1932–1933 років та ще один штучний голод 1946–1947 років.

– Викраденням зерна, яке загарбники називають “експропріацією”, Росія продовжує справу сталіністів і нацистів, – зазначили в МЗС України.

Російські окупанти силою відбирають урожай у фермерів Херсонської області, блокують відвантаження з українських портів та мінують суднохідні шляхи. Все це загрожує продовольчій безпеці світу.

В МЗС наголошують, що Україна забезпечує продовольством майже 400 мільйонів людей у всьому світі, а наше зерно йде на експорт до країн Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азії.

За оцінкою ООН, близько 1,7 мільярда людей можуть опинитися на межі бідності та голоду саме через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

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– Росія продовжує умисно блокувати посівні роботи в Україні, знищуючи сільськогосподарську техніку та завдаючи ракетних ударів по всій території нашої держави, – йдеться у заяві МЗС.

Раніше про факти крадіжок урожаю в українських фермерів повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала Комісію ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів російських загарбників.