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Факты / Украина

Российские оккупанты “восстановили” памятник Ленину в Новой Каховке

Наташа Тарчевська редактор ленты
Российские оккупанты “восстановили” памятник Ленину в Новой Каховке

30 апреля во временно оккупированной Новой Каховке рашисты установили памятник Владимиру Ленину.

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он пообещал, что по окончанию войны на Украине обязательно начнется Ленинопад 2.0.

– Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленина во временно оккупированной Новой Каховке.
Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет Ленинопад 2.0, – написал Михаил Федоров.

Местные жители примерно после 11 утра опубликовали видео, на котором заметно, как памятник Ленина, перевязанный веревками, везут по центру города. Уже к 12.00 появились фото “торжественного” установления Ленина.

Отметим, что памятник Ленину в Новой Каховке был снесен 23 февраля 2014 года, когда в Украине продолжалась Революция Достоинства.

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Снос памятника основателю СССР состоялся согласно распоряжению местных властей: его поддержало абсолютное большинство жителей Новой Каховки.

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