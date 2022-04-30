Російські окупанти “відновили” пам’ятник Леніну у Новій Каховці

30 квітня у тимчасово окупованій Новій Каховці рашисти встановили пам’ятник Володимиру Леніну.

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Він пообіцяв, що після завершення війни в Україні обов’язково розпочнеться Ленінопад 2.0.

– Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам’ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде Ленінопад 2.0, – написав Михайло Федоров.

Місцеві Telegram-канали приблизно об 11.30 ранку опублікували відео, на якому помітно, як пам’ятник Леніна, перев’язаний мотузками, везуть центром міста. Вже по 12.00 з’явилися фото “урочистого” встановлення Леніна.

ХАААААХАХАХХАХ Вони реально це зробили… pic.twitter.com/XS7YlSWgJQ — Нова Каховка — ???????? (@novakakhovka_ua) April 30, 2022

Зазначимо, що пам’ятник Леніну у Новій Каховці було знесено 23 лютого 2014 року, коли в Україні тривала Революція Гідності.

Related video

Знесення пам’ятника засновнику СРСР відбулося згідно з розпорядженням місцевої влади, яке підтримала абсолютна більшість мешканців Нової Каховки.