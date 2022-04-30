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Факти / Україна

Російські окупанти “відновили” пам’ятник Леніну у Новій Каховці

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Російські окупанти “відновили” пам’ятник Леніну у Новій Каховці

30 квітня у тимчасово окупованій Новій Каховці рашисти встановили пам’ятник Володимиру Леніну.

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Він пообіцяв, що після завершення війни в Україні обов’язково розпочнеться Ленінопад 2.0.

– Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам’ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці.
Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде Ленінопад 2.0, – написав Михайло Федоров.

Місцеві Telegram-канали приблизно об 11.30 ранку опублікували відео, на якому помітно, як пам’ятник Леніна, перев’язаний мотузками, везуть центром міста. Вже по 12.00 з’явилися фото “урочистого” встановлення Леніна.

Зазначимо, що пам’ятник Леніну у Новій Каховці було знесено 23 лютого 2014 року, коли в Україні тривала Революція Гідності.

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Знесення пам’ятника засновнику СРСР відбулося згідно з розпорядженням місцевої влади, яке підтримала абсолютна більшість мешканців Нової Каховки.

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