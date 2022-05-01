Оккупационные войска за прошедшие сутки 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганской области.

В результате вражеских атак еще 12 домов региона стали непригодными для жизни.

Пять многоэтажек оккупанты разрушили в Северодонецке и еще две – в Рубежном.

В последнем населенном пункте загорелись также два частных дома.

Кроме того, захватчики разрушили в Камышевахе здание сельсовета и школу, а в Лисичанске перебили газопровод. Золотое-3 армия РФ разрушила уже на 70%.

Согласно данным областной военной администрации, всего 30 апреля по шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и Попаснянский район.

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У властей области есть подтверждение о гибели одного из жителей Новодружеска. Известно, что в ночь на 30 апреля мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, после оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехового.

– Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей. Однако ВСУ отбросили россиян, которые под прикрытием артиллерии и танков шли на штурм Золотого-4 – хутора Вольного. Были также у РФ попытки обстрелять из самолетов Екатериновку и Нижнее, – отмечает руководитель ОВА.

Россияне разрушили сельсовет и школу в Луганской области / 5 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай