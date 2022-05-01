Окупаційні війська впродовж минулої доби 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганської області.

Унаслідок ворожих атак ще 12 будинків регіону стали непридатними для життя.

П’ять багатоповерхівок окупанти зруйнували в Сєвєродонецьку та ще дві – в Рубіжному.

В останньому населеному пункті зайнялися також два приватні будинки.

Крім того, окупанти зруйнували в Комишувасі будівлю сільради та школу, а в Лисичанську перебили газогін. Золоте-3 армія РФ зруйнувала вже на 70%.

За даними обласної військової адміністрації, загалом 30 квітня по шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина.

Related video

Влада області має підтвердження про загибель одного з жителів Новодружеська. Відомо, що в ніч на 30 квітня чоловік дістав поранення, несумісні з життям.

За словами очільника ОВА Сергія Гайдая, після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового.

– Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею. Однак ЗСУ відкинули росіян, які під прикриттям артилерії та танків йшли на штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Були також у РФ спроби обстріляти з літаків Катеринівку та Нижнє, – зазначає керівник ОВА.

Росіяни зруйнували сільраду та школу в Луганській області / 5 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай