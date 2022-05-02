ПАСЕ проголосовала за немедленный созыв Международного трибунала над РФ

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов сообщил, что ПАСЕ проголосовала за немедленный созыв Международного уголовного трибунала для осуждения преступлений российского руководства и армии в Украине.

Так, на сессии ПАСЕ согласованы две резолюции по политическим и правовым последствиям действий России против Украины.

– ПАСЕ поддержала украинские и международные инициативы, направленные на обеспечение ответственности РФ, а также ее политического и военного руководства по международному праву. Ассамблея призвала государства срочно создать и профинансировать специальный Международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности российского руководства за преступления против Украины, – сказал он.

В этих резолюциях, по его словам, описаны конкретные рекомендации по полномочиям и порядку создания трибунала, которые полностью соответствуют украинскому видению.

Продолжаются обсуждения относительно формата трибунала и круга стран, которые выступят его сооснователями, добавил Смирнов.