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Факты / Мир

ПАСЕ проголосовала за немедленный созыв Международного трибунала над РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
ПАРЄ

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов сообщил, что ПАСЕ проголосовала за немедленный созыв Международного уголовного трибунала для осуждения преступлений российского руководства и армии в Украине.  

Так, на сессии ПАСЕ согласованы две резолюции по политическим и правовым последствиям действий России против Украины.  

– ПАСЕ поддержала украинские и международные инициативы, направленные на обеспечение ответственности РФ, а также ее политического и военного руководства по международному праву. Ассамблея призвала государства срочно создать и профинансировать специальный Международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности российского руководства за преступления против Украины, – сказал он.

В этих резолюциях, по его словам, описаны конкретные рекомендации по полномочиям и порядку создания трибунала, которые полностью соответствуют украинскому видению. 

Продолжаются обсуждения относительно формата трибунала и круга стран, которые выступят его сооснователями, добавил Смирнов.

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Фото: Getty Images

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