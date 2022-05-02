ПАРЄ проголосувала за негайне скликання Міжнародного трибуналу над РФ

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що ПАРЄ проголосувала за негайне скликання Міжнародного кримінального трибуналу для засудження злочинів російського керівництва та армії в Україні.

Так, на сесії ПАРЄ узгоджено дві резолюції щодо політичних та правових наслідків дій Росії проти України.

– ПАРЄ підтримала українські та міжнародні ініціативи, спрямовані на забезпечення відповідальності РФ, а також її політичного та військового керівництва з міжнародного права. Асамблея закликала держави терміново створити та профінансувати спеціальний Міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності російського керівництва за злочини проти України, – сказав він.

У цих резолюціях, за його словами, описані конкретні рекомендації щодо повноважень та порядку створення трибуналу, які повністю відповідають українському баченню.

Тривають обговорення щодо формату трибуналу та кола країн, які виступатимуть його співзасновниками, додав Смирнов.