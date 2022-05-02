Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 68 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>405 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ

ПАРЄ проголосувала за негайне скликання Міжнародного трибуналу над РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ПАРЄ

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що ПАРЄ проголосувала за негайне скликання Міжнародного кримінального трибуналу для засудження злочинів російського керівництва та армії в Україні.

Так, на сесії ПАРЄ узгоджено дві резолюції щодо політичних та правових наслідків дій Росії проти України.

– ПАРЄ підтримала українські та міжнародні ініціативи, спрямовані на забезпечення відповідальності РФ, а також її політичного та військового керівництва з міжнародного права. Асамблея закликала держави терміново створити та профінансувати спеціальний Міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності російського керівництва за злочини проти України, – сказав він.

У цих резолюціях, за його словами, описані конкретні рекомендації щодо повноважень та порядку створення трибуналу, які повністю відповідають українському баченню.

Тривають обговорення щодо формату трибуналу та кола країн, які виступатимуть його співзасновниками, додав Смирнов.

Читайте
Україна розраховує на Міжнародний трибунал, але багато українців шукатимуть солдат РФ для помсти - Зеленський

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка