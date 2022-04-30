Украина рассчитывает на Международный трибунал, но многие украинцы будут искать солдат РФ для мести — Зеленский

В интервью польским СМИ в Киеве Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на Международный трибунал над военными преступниками РФ.

— Мы знаем, что трибунал долгий, но мы точно знаем историю фашизма, нацизма, знаем историю Израиля и Югославии. Мы знаем, что эти шаги долгие, и терпения у людей не хватит, а иногда так бывает, что и жизни семей не хватает… Мы будем настаивать на международном трибунале. Будут люди – будут приговоры. Это вопрос времени, — рассказал Зеленский.

Также президент считает, что есть много украинцев, которые будут искать российских солдат сами для “мести, справедливой мести”.

— Я знаю, что в нашем обществе есть люди, которые будут искать всех их. Я знаю. И тут ничего не поделаешь. И это никакая не угроза. Я вам это говорю откровенно, как отец, как муж. Я знаю, что у нас в Украине таких людей очень много. Как наши люди боролись, они уже доказали, что их много. Потому кто-то будет ждать международного суда, а кто-то будет ждать, как говорят, ночи, — сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что “одна месть все равно забудется, а историческая справедливость должна быть”.

— Потому что исторически этого никто не простит, в книгах это должно остаться. Это должно передаваться поколениям, чтобы такие вещи не повторялись. Потому что это должно быть оскорбительно для народа и государства, которые принимали в этом участие. Даже для последующих поколений. Как и с Германией. Они это чувствуют. Современные немцы, конечно, ни при чем, мы это понимаем, но они все равно ощущают, что имеют отношение к этой исторической ответственности. Это важно, — подытожил глава государства.