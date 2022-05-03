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Факти / Україна

Президент пояснив, чому українці не готові поступитися РФ територією заради миру

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українці не готові поступитися росіянам частиною своїх територій заради того, щоб настав мир.

Про це він сказав у відповідь на відповідне запитання журналіста грецького мовника ЕRΤ.

– Люди не готові. Ніхто з нас не готовий. Це насильницькі зміни кордонів, саме так це й відбувається, а інакше кордони в Україні не змінюються. Ми готові поновити нашу територіальну цілісність. Інакше, якщо ми будемо готові віддати частину Росії, це покаже, що всі ці люди загинули просто так. За що вони тоді загинули? – сказав Зеленський.

Крім того, наголосив президент, Росія не зупиниться на досягнутому – адже вона не зупинилася на анексії Кримського півострова.

– Дати їм невеликий перепочинок перед тим, як вони почнуть нову агресію через 2-3 роки? Ми не готові на це піти, – повідомив Володимир Зеленський.

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