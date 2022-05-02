Российские захватчики, находящиеся на территории Харьковской области, так боятся украинской армии, что массово начали отказываться идти в новое наступление.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват, обнародованный Службой безопасности Украины. Телефонный разговор оккупантов относительно войны в Украине удалось перехватить под Изюмом Харьковской области.

Во время разговора один из российских захватчиков рассказал своему знакомому в РФ, что путинские солдаты отказываются воевать. И на них не действуют даже угрозы расстрела за неисполненный приказ.

– Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела… Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять, – рассказал оккупант.

В ответ на вопрос собеседника о причине отказов идти в наступление российский захватчик сообщил, что командование отправляет их на передовую как пушечное мясо.

– Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж*пу. И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще, – пожаловался оккупант.

Кроме того, СБУ обнародовала телефонный разговор, свидетельствующий о том, что оккупанты ломают собственную технику, чтобы только не воевать с Вооруженными силами Украины.

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Во время этого разговора российский захватчик сообщил своему отцу, что у них в полку остался один танк, и тот они сломали, чтобы не воевать.

– У нас в полку один танк остался… Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтобы не ехать. БТРы без нас поехали, и там три “двухсотых” и многовато “трехсотых” в тяжелом состоянии, — поделился оккупант.

Он уточнил, что из 10 танков, находившихся в его подразделении в начале полномасштабной войны в Украине, сейчас остался только один. И тот они нарочно сломали.

Его отец уточнил, означает ли это, что им сейчас не на чем воевать. Услышав утвердительный ответ, он остался явно доволен.

– Ну и слава Богу! Разберите его (последний танк, – Ред.), сдайте на металлолом, целей останетесь, – посоветовал он.

Как проинформировали накануне в Генеральном штабе ВСУ, российские войска 1 мая пытались наступать на Изюмском направлении, но понесли потери.

По состоянию на 1 мая РФ стянула в Харьковскую область почти тысячу мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также сотни единиц техники.

Фото: Генеральный штаб ВСУ