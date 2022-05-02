РФ не смогла дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая — ГБР

России не удалось дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая. Государственное бюро расследований задержало 12 диверсантов.

Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии.

Они проверили десятки человек среди криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб России дестабилизировать ситуацию в регионе.

Государственное бюро расследований выявило и задержало 12 человек, которых подозревают в подготовке диверсий, протестов и беспорядков в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

У диверсантов нашли арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранились в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у них были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

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По замыслам врага, диверсанты должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий – 2 мая. Но следователи ГБР уже возбудили против них уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Восемь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе во время столкновений между участниками Евромайдана и пророссийскими активистами погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Тогда в Одессе был футбольный матч между местным Черноморцем и харьковским Металлистом. Перед игрой состоялся марш, в котором приняли участие фанаты обеих команд вместе со сторонниками Евромайдана. Но у Греческой площади на них напала группа местных антимайдановцев. Участники столкновений бросали друг в друга камни, петарды и светошумовые гранаты.

Уже ближе к вечеру в ход пошли не только камни, но и самодельные взрывные устройства, коктейли Молотова, огнестрельное, травматическое и пневматическое оружие. Тогда же и появились первые жертвы: от пулевых ранений погибли шесть человек, десятки были ранены. Больше об Одесской трагедии – читайте в нашем материале.

Фото: ГБР