Росії не вдалося дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня. Державне бюро розслідувань затримало 12 диверсантів.

Працівники ДБР спільно зі співробітниками Нацполіції провели масштабну спецоперацію щодо виявлення організаторів та виконавців можливих диверсій та провокацій у роковини трагедії.

Вони перевірили десятки осіб серед криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб Росії дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Державне бюро розслідувань виявило та затримало 12 осіб, які підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині. Також, за оперативною інформацією, затримані працювали над підбуренням одеситів до масових заворушень.

У диверсантів виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась у приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

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РФ не змогла дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня – ДБР / 8 фотографий

За задумами ворога, диверсанти мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій – 2 травня. Але слідчі ДБР вже порушили проти них кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Вісім років тому, 2 травня 2014 року, в Одесі під час сутичок між учасниками Євромайдану та проросійськими активістами загинули 48 людей, ще 250 постраждали.

Тоді в Одесі був футбольний матч між місцевим Чорноморцем та харківським Металістом. Перед грою відбувся марш, у якому взяли участь фанати обох команд разом із прихильниками Євромайдану. Але біля Грецької площі на них напала група місцевих антимайданівців. Учасники сутичок кидали одне в одного каміння, петарди і світлошумові гранати.

Уже ближче до вечора у хід пішло не тільки каміння, а й саморобні вибухові пристрої, коктейлі Молотова, вогнепальна, травматична і пневматична зброя. Тоді ж і з’явилися перші жертви: від кульових поранень загинули шестеро людей, десятки були поранені. Більше про Одеську трагедію – читайте у нашому матеріалі.

Фото: ДБР