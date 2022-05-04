За прошедшие сутки российские военные нанесли ракетные удары по территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру Украины.
Карта боевых действий в Украине на 04.05.2022
На Слобожанском направлении враг обстреливал из артиллерии и минометов Харьков и Протопоповку, а в районе Кутузовки и Александровки производил воздушную разведку.
Неудачно военные РФ пытались наступать в сторону Долгенького.
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты обстреливают подразделения украинских войск, чтобы сковать их действия.
На Лиманском направлении российские военные наступают в сторону Шандриголового, усиливают свои группировки и активизируют воздушную разведку.
Идут штурмом на Попасную, обстреливают из авиации Мариуполь и открывают огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе Азовстали.
На Запорожском направлении захватчики безуспешно шли штурмом в сторону Орехового.
На Южнобужском направлении армия РФ открывала огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков вдоль всей линии столкновения, чтобы уничтожить фортификационное оборудование позиций ВСУ.
Активизировал враг также боевые действия в районе Томиной Балки.
Остается напряженной, но контролируемой ситуация на Бессарабском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях активных действий россиян Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал. Не выявил также признаков формирования наступательных группировок.
Подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участки границы в Брестской и Гомельской областях.
Один их ракетный дивизион из состава 465 ракетной бригады перемещается из пункта постоянной дислокации в район назначения, чтобы проверить готовность к выполнению задач по назначению.
Не выявлены признаки формирования наступательной группировки и на Северском направлении.
Между тем, чтобы усилить охрану участка границы, в районах автомобильных пунктов пропуска Новые Юрковичи, Погар и Ломаковка Брянской области РФ развернула подразделения из состава Центрального военного округа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW