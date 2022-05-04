Карта бойових дій на 04.05.2022 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби російські військові завдали ракетних ударів по території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктури України.

Карта бойових дій в Україні на 04.05.2022

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював з артилерії та мінометів Харків та Протопопівку, а в районі Кутузівки та Олександрівки здійснював повітряну розвідку.

Невдало військові РФ намагалися наступати в бік Довгенького.

На Донецькому й Таврійському напрямках окупанти обстрілюють підрозділи українських військ, щоб скувати їхні дії.

На Лиманському напрямку російські військові наступають у бік Шандриголового, посилюють свої угруповання та активізують повітряну розвідку.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW