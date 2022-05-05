За прошедшие сутки оккупационные войска 24 раза атаковали дома жителей Луганской области.

Семь мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горскую общины, четыре – на Лисичанск.

Уничтожены или повреждены по меньшей мере:

восемь домов – в Горском,

четыре – в Северодонецке,

четыре – в Лисичанске,

четыре – в Новодружеске,

три – в Камышевахе.

Из-за обстрелов в пределах Северодонецка загорелась также хвойная подстилка.

На территории региона были обнаружены и идентифицированы тела пяти погибших.

Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под обстрел вечером 3 мая.

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Уже утром 4 мая погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, а днем ​​– мужчина из Попасной.

– Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской общине дома горят один за другим, – подчеркивает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Дома горят один за другим: РФ 24 раза за сутки обстреляла Луганскую область / 5 фотографий

На территории Донецкой и Луганской областей в течение 4 мая Вооруженные силы Украины отразили 11 атак врага, уничтожив:

пять танков,

семь единиц боевой бронированной техники,

пять единиц автомобильной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай