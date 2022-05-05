Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
221 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина

Дома горят один за другим: РФ 24 раза за сутки обстреляла Луганскую область

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл Луганської област

За прошедшие сутки оккупационные войска 24 раза атаковали дома жителей Луганской области.

Семь мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горскую общины, четыре – на Лисичанск.

Уничтожены или повреждены по меньшей мере:

  • восемь домов – в Горском,
  • четыре – в Северодонецке,
  • четыре – в Лисичанске,
  • четыре – в Новодружеске,
  • три – в Камышевахе.

Из-за обстрелов в пределах Северодонецка загорелась также хвойная подстилка.

На территории региона были обнаружены и идентифицированы тела пяти погибших.

Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под обстрел вечером 3 мая.

Related video

Уже утром 4 мая погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, а днем ​​– мужчина из Попасной.

– Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской общине дома горят один за другим, – подчеркивает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Дома горят один за другим: РФ 24 раза за сутки обстреляла Луганскую область / 5 фотографий

На территории Донецкой и Луганской областей в течение 4 мая Вооруженные силы Украины отразили 11 атак врага, уничтожив:

  • пять танков,
  • семь единиц боевой бронированной техники,
  • пять единиц автомобильной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка