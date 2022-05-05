За прошедшие сутки оккупационные войска 24 раза атаковали дома жителей Луганской области.
Семь мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горскую общины, четыре – на Лисичанск.
Уничтожены или повреждены по меньшей мере:
- восемь домов – в Горском,
- четыре – в Северодонецке,
- четыре – в Лисичанске,
- четыре – в Новодружеске,
- три – в Камышевахе.
Из-за обстрелов в пределах Северодонецка загорелась также хвойная подстилка.
На территории региона были обнаружены и идентифицированы тела пяти погибших.
Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под обстрел вечером 3 мая.
Уже утром 4 мая погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, а днем – мужчина из Попасной.
– Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской общине дома горят один за другим, – подчеркивает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
На территории Донецкой и Луганской областей в течение 4 мая Вооруженные силы Украины отразили 11 атак врага, уничтожив:
- пять танков,
- семь единиц боевой бронированной техники,
- пять единиц автомобильной техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай