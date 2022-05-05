Упродовж минулої доби окупаційні війська 24 рази атакували будинки жителів Луганської області.

Сім потужних артилерійських обстрілів росіяни спрямували на Сєвєродонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири – на Лисичанськ.

Знищено або пошкоджено щонайменше:

вісім будинків – у Гірському,

чотири – в Сєвєродонецьку,

чотири – в Лисичанську,

чотири – в Новодружеську,

три – у Комишувасі.

Через обстріли в межах Сєвєродонецька зайнялася також хвойна підстилка.

На території регіону знайшли та ідентифікували тіла п’ятьох загиблих.

Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від обстріл увечері 3 травня.

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Уже вранці 4 травня загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, а вдень – чоловік із Попасної.

– Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним, – наголошує очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Будинки палають один за одним: РФ 24 рази за добу обстріляла Луганську область / 5 фотографий

На території Донецької та Луганської областей упродовж 4 травня Збройні сили України відбили 11 атак ворога, знищивши:

п’ять танків,

сім одиниць бойової броньованої техніки,

п’ять одиниць автомобільної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай