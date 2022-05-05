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Факти / Україна

Будинки палають один за одним: РФ 24 рази за добу обстріляла Луганську область

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл Луганської област

Упродовж минулої доби окупаційні війська 24 рази атакували будинки жителів Луганської області.

Сім потужних артилерійських обстрілів росіяни спрямували на Сєвєродонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири – на Лисичанськ.

Знищено або пошкоджено щонайменше:

  • вісім будинків – у Гірському,
  • чотири – в Сєвєродонецьку,
  • чотири – в Лисичанську,
  • чотири – в Новодружеську,
  • три – у Комишувасі.

Через обстріли в межах Сєвєродонецька зайнялася також хвойна підстилка.

На території регіону знайшли та ідентифікували тіла п’ятьох загиблих.

Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від обстріл увечері 3 травня.

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Уже вранці 4 травня загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, а вдень – чоловік із Попасної.

– Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним, – наголошує очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Обстріл Луганської област
Будинки палають один за одним: РФ 24 рази за добу обстріляла Луганську область / 5 фотографий

На території Донецької та Луганської областей упродовж 4 травня Збройні сили України відбили 11 атак ворога, знищивши:

  • п’ять танків,
  • сім одиниць бойової броньованої техніки,
  • п’ять одиниць автомобільної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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