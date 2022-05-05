Будинки палають один за одним: РФ 24 рази за добу обстріляла Луганську область

Упродовж минулої доби окупаційні війська 24 рази атакували будинки жителів Луганської області.
Сім потужних артилерійських обстрілів росіяни спрямували на Сєвєродонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири – на Лисичанськ.
Знищено або пошкоджено щонайменше:
- вісім будинків – у Гірському,
- чотири – в Сєвєродонецьку,
- чотири – в Лисичанську,
- чотири – в Новодружеську,
- три – у Комишувасі.
Через обстріли в межах Сєвєродонецька зайнялася також хвойна підстилка.
На території регіону знайшли та ідентифікували тіла п’ятьох загиблих.
Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від обстріл увечері 3 травня.
Уже вранці 4 травня загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, а вдень – чоловік із Попасної.
– Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним, – наголошує очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
На території Донецької та Луганської областей упродовж 4 травня Збройні сили України відбили 11 атак ворога, знищивши:
- п’ять танків,
- сім одиниць бойової броньованої техніки,
- п’ять одиниць автомобільної техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай