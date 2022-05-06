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Факты / Украина

Из-за действий РФ в Донецкой области погибло три человека, еще 26 ранены – ОВА

Анастасия Гевко редактор ленты
Из-за действий РФ в Донецкой области погибло три человека, еще 26 ранены – ОВА

Глава Донецкой ОВА Кирилл Даниленко заявил, что из-за российских обстрелов в области погибло три человека, еще 26 – получили ранения. Об этом он сообщил в четверг, 5 мая, на своем канале в Telegram.

– 5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорску ранения получили 25 горожан. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Лимане и двух погибших ранее – во Временном Яру и Новомихайловке. Кроме того, в Бахмуте умер один человек, раненный в Луганской области, – рассказал Даниленко.

Он добавил, что на Луганщине получили ранения еще пять человек, которые получили медицинскую помощь в Бахмуте.

– В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на нашей земле россияне будут наказаны! – подчеркнул глава ОВА.

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Фото: Офис генпрокурора

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