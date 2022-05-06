Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 71 день війни
Вбили Вбили
221 дітей
Поранили Поранили
>408 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Україна

Через дії РФ у Донецькій області загинуло троє людей, ще 26 поранено – ОВА

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Через дії РФ у Донецькій області загинуло троє людей, ще 26 поранено – ОВА

Глава Донецької ОВА Кирило Даниленко заявив, що через російські обстріли в області загинуло троє людей, ще 26 – отримали поранення. Про це він повідомив у четвер, 5 травня, на своєму каналі у Telegram.

– 5 травня внаслідок російського авіаракетного удару по Краматорську поранення отримали 25 містян. Також вдалося уточнити інформацію про одного пораненого в Лимані та двох загиблих раніше – у Тимчасовому Яру та Новомихайлівці. Крім того, у Бахмуті померла одна людина, поранена в Луганській області, – розповів Даниленко.

Він додав, що на Луганщині зазнали поранень ще п’ятеро людей, які отримали медичну допомогу в Бахмуті.

– Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі свої злочини на нашій землі росіян буде покарано! – наголосив глава ОВА.

Читайте
Штурм Азовсталі та ракетні удари РФ: що відбувається на 71-шу добу війни в Україні (онлайн)

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка