Через дії РФ у Донецькій області загинуло троє людей, ще 26 поранено – ОВА

Глава Донецької ОВА Кирило Даниленко заявив, що через російські обстріли в області загинуло троє людей, ще 26 – отримали поранення. Про це він повідомив у четвер, 5 травня, на своєму каналі у Telegram.

– 5 травня внаслідок російського авіаракетного удару по Краматорську поранення отримали 25 містян. Також вдалося уточнити інформацію про одного пораненого в Лимані та двох загиблих раніше – у Тимчасовому Яру та Новомихайлівці. Крім того, у Бахмуті померла одна людина, поранена в Луганській області, – розповів Даниленко.

Він додав, що на Луганщині зазнали поранень ще п’ятеро людей, які отримали медичну допомогу в Бахмуті.

– Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі свої злочини на нашій землі росіян буде покарано! – наголосив глава ОВА.