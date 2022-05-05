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Факты / Украина

Оккупантов не выбили из Азовстали, идут тяжелые бои — замкомандира Азова

Наташа Тарчевська редактор ленты
Оккупантов не выбили из Азовстали, идут тяжелые бои — замкомандира Азова

Полк Азов опроверг заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о якобы вытеснении российских военных из Азовстали в Мариуполе.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил заместитель командира полка Святослав Паламарь, Калина. Он заверил журналистов, что бои на территории завода продолжаются.

– Никто никого не выбил, они (россияне, – Ред.) на заводе. Идут тяжелые бои, — коротко сообщил Святослав Паламарь.

Заявление Алексея Арестовича в полку Азов назвали “преждевременными”.

Напомним, несколькими часами ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска РФ с территории Азовстали были оттеснены, и сейчас военное руководство обобщает информацию из Мариуполя.

Однако он сразу добавил, что власти еще уточняют поступающие данные. Вчера, 4 мая, было известно, что российским военным удалось прорваться на Азовсталь, однако информация об успехах их продвижения была неточной.

Сегодня, 5 мая, заместитель командира полка Азов обнародовал видеообращение к мировым лидерам и Владимиру Зеленскому, в котором призвал продолжить эвакуацию мирных жителей и позаботиться о раненых военных.

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По словам Святослава Паламаря, бойцы полка Азов показывают героическое мужество, однако раненые солдаты нуждаются в неотложной медицинской помощи, без которой могут умереть.

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