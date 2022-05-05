5 мая российские захватчики не оставляют попыток уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области.

Подробности наземного штурма армии РФ в эфире Фейгин Live озвучил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, такими действиями оккупанты стремятся “окончательно взять Азовсталь, чтобы до 9 мая объявить, что они всех победили и, в первую очередь, Мариуполь”.

– Россияне пошли в атаку. Согласно определенным данным, ворвались на Азовсталь. Наши ребята их выбили оттуда и восстановили систему обороны, но ситуация остается критической, – констатирует Алексей Арестович.

Советник руководителя Офиса президента отмечает: президент Украины Владимир Зеленский привлек все средства дипломатии для разрешения ситуации вокруг Азовстали.

– Нет такой политической силы в мире, к которой бы мы ни обратились, пытаясь решить эту проблему, – уверяет он.

Не подтвердил Алексей Арестович и информацию о том, что один из работников завода показал захватчикам тайные тоннели завода.

– Вполне возможно, что оккупанты, которые пытаются атаковать подземелье, будут искать способ туда проникнуть, но утверждать это наверняка нельзя, – добавил советник руководителя Офиса президента.

По данным мариупольского корреспондента Артема Попова, сейчас в городе круглосуточно летают дроны и сыплются вражеские снаряды.

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– Бои продолжаются прямо на территории предприятия, но украинские защитники дают отпор врагу. Напомню, что, по данным Минобороны, штурм РФ 4 мая был неуспешным, – сказал представитель СМИ в эфире марафона национальных телеканалов 5 мая.

О возобновлении наступления РФ для взятия под контроль территории завода Азовсталь 5 мая сообщал и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

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Источник: Фейгин Live, Генштаб ВСУ