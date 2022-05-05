Окупантів не вибили з Азовсталі, ідуть важкі бої – заступник командира Азову

Травень, 05 в 18:33

Полк Азов спростував заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича про нібито витіснення російських військових з Азовсталі у Маріуполі.

Про це в ефірі телеканалу 24 заявив заступник командира полку Святослав Паламар, Калина. Він запевнив журналістів, що бої на території заводу тривають.

– Ніхто нікого не вибив, вони (росіяни, — Ред.) на заводі. Ідуть важкі бої, — коротко повідомив Святослав Паламар.

Заяву Олексія Арестовича у полку Азов назвали “передчасною”.

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Нагадаємо, кількома годинами раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська РФ з території Азовсталі було відіснено, і зараз військове керівництво узагальнює інформацію з Маріуполя.

Однак він одразу додав, що влада ще уточнює дані, що надходять. Вчора, 4 травня, було відомо лише, що російським військовим вдалося прорватися на Азовсталь, однак інформація про успіхи їх просування була неточною.

Сьогодні, 5 травня, заступник командира полку Азов оприлюднив відеозвернення до світових лідерів та Володимира Зеленського, в якому закликав продовжити евакуацію мирних мешканців та потурбуватися про поранених військових.

За словами Святослава Паламаря, бійці полку Азов показують героїчну мужність, однак поранені солдати потребують невідкладної медичної допомоги, без якої можуть померти.