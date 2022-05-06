На металургійному комбінаті Азовсталь у Маріуполі тривають запеклі бої.

Відео боїв на своїй сторінці у Telegram опублікували представники полку Азов.

Бої на території заводу з російськими загарбниками тривають вже третю добу. Раніше на територію Азовсталі змогли потрапити окупаційні війська, але полк Азов тримає оборону.

– Штурм Азовсталі триває! Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту, – повідомили в полку Азов.

На відео можна побачити масштабне задимлення території металургійного комбінату. Водночас над дахами будівель можна побачити вибухи.

Раніше командир полку Азов Денис Прокопенко у відеозверненні розповів, що ворожі війська вже другий день перебувають на комбінаті Азовсталь у Маріуполі.

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За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, прохід на завод для окупантів показав колаборант з-поміж працівників комбінату, що вирішив співпрацювати з росіянами.

Перед цим президент Володимир Зеленський мав розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, переважну частину якої сторони присвятили евакуації людей з оточеного окупантами заводу Азовсталь у Маріуполі.

Сьогодні, 5 травня, заступник командира полку Азов оприлюднив відеозвернення до світових лідерів та Володимира Зеленського, в якому закликав продовжити евакуацію мирних мешканців та потурбуватися про поранених військових.

Джерело: Азов – Маріуполь