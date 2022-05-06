Многие стратегические партнеры уже заявили о том, что они готовы и хотят быть гарантами безопасности для Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, это такие страны как США, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Польша, Италия и многие другие.

– Окончательный список будет достаточно широким. Я считаю, что это нормально. Каждая страна заслуживает отдельного внимания, отдельного разговора, поэтому такие консультации не прекращаются. Они проходят каждый день, — объяснил он.

Андрей Ермак добавил, что Украина хотела бы среди гарантов безопасности видеть и Китай, и Индию и, возможно, другие страны. Но это зависит от позиции этих стран.

Пока публичных заявлений со стороны Китая об их готовности к такому разговору не было. Но контакты, по словам Ермака, безусловно, есть.

— Возможно, когда появится драфт какого-то документа, тогда Китай может включиться. Китай – серьезный игрок на международной арене. У нас самый большой товарооборот с ними, и, я считаю, и для Китая, и для Украины это было бы важно. Но это будет позиция суверенного государства, – добавил Ермак.

Напомним, еще в марте Украина на очередном раунде переговоров с РФ предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности.

Он предусматривает, что в случае нового нападения или агрессии против Украины страны-гаранты должны будут оказать нашему государству военную помощь, отправить войска, вооружение или закрыть небо, если дипломатические консультации не дадут результата.

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Среди стран-гарантов рассматриваются постоянные члены Совбеза ООН: США, Великобритания, Франция, Китай, а также РФ. Кроме того, Украина хочет видеть среди гарантов Турцию, Канаду, Германию, Италию, Польшу и Израиль.