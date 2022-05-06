Багато стратегічних партнерів вже заявили про те, що вони готові і хочуть бути гарантами безпеки для України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, це такі країни, як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Туреччина, Польща, Італія та багато інших.

– Остаточний список буде досить широкий. Я вважаю, що це нормально. Кожна країна заслуговує на окрему увагу, окрему розмову, тому такі консультації не припиняються. Вони відбуваються щодня, – пояснив він.

Андрій Єрмак додав, що Україна хотіла б серед гарантів безпеки бачити і Китай, і Індію, і, можливо, інші країни. Але це залежить від позиції цих країн.

Поки публічних заяв з боку Китаю про їх готовність до такої розмови не було. Але контакти, за словами Єрмака, безумовно є.

– Можливо, коли з’явиться вже драфт якогось документа, тоді Китай може включитися. Китай – серйозний гравець на міжнародній арені. У нас найбільший товарообіг з ними, і, я вважаю, і для Китаю, і для України це було б важливо. Але це буде позиція суверенної держави, – додав Єрмак.

Нагадаємо, ще у березні Україна під час чергового раунду переговорів з РФ запропонувала підписати міжнародний договір про гарантії безпеки.

Він передбачає, що у разі нового нападу або агресії проти України країни-гаранти повинні будуть надати нашій державі військову допомогу, надіслати війська, озброєння чи закрити небо, якщо дипломатичні консультації не дадуть результату.

Зараз дивляться

Серед країн-гарантів розглядаються постійні члени Ради Безпеки ООН: США, Велика Британія, Франція, Китай, а також РФ. Крім того, Україна хоче бачити серед гарантів Туреччину, Канаду, Німеччину, Італію, Польщу та Ізраїль.