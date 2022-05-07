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Факты / Украина

Минус один: над Одесской областью сбили вражеский беспилотник Форпост

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

7 мая силы противовоздушной обороны сбили в небе над Одесской областью разведывательно-ударный беспилотник Форпост.

– Минус очередной вражеский беспилотник Форпост. Спасибо силам ПВО! – отметил представитель оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук.

В оперативном командовании Юг добавили, что такой летательный аппарат может содержать вооружение – контейнер с ракетой противотанкового ракетного комплекса.

Такого типа беспилотник стоит свыше $7 млн.

Напомним, что накануне утром в Белгород-Днестровском районе Одесской области силы противовоздушной обороны обезвредили вражескую ракету.

Вечером армия РФ ударила по Одесскому району еще двумя ракетами. Пострадавших в результате обстрелов нет.

В течение суток Вооруженные силы Украины поразили 17 беспилотников. Известно, что 14 из них – типа Орлан.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 73-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук, ОК Юг

Фото: Генштаб ВСУ

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