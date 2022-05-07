Мінус один: над Одеською областю збили ворожий безпілотник Форпост

7 травня сили протиповітряної оборони збили в небі над Одеською областю розвідувально-ударний безпілотник Форпост.

– Мінус черговий ворожий безпілотник Форпост. Дякуємо силам ППО! – зазначив речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

В оперативному командуванні Південь додали, що такий літальний апарат може містити озброєння – контейнер із ракетою протитанкового ракетного комплексу.

Такого типу безпілотник коштує понад $7 млн.

Нагадаємо, що напередодні вранці в Білгород-Дністровському районі Одеської області сили протиповітряної оборони знешкодили ворожу ракету.

Увечері армія РФ вдарила по Одеському району ще двома ракетами. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Загалом упродовж доби Збройні сили України уразили 17 безпілотників. Відомо, що 14 із них – типу Орлан.

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Джерело: Сергій Братчук, ОК Південь

Фото: Генштаб ЗСУ