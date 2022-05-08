С визитом в Киев прибыла глава германского Бундестага Германии Бербель Бас. Об этом сообщил руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса.

По его словам, Бербель Бас примет участие в памятных мероприятиях почтения памяти жертв Второй мировой войны.

– Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании, и проведет политические переговоры, — написал он в Twitter.

Отметим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая.

Глава государства уверен, что визит Шольца в Украину в День победы над нацизмом во Второй мировой войне стал бы мощным шагом.

8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения. В эту дату принято чествовать жертв Второй мировой войны, которые погибли в результате страшной трагедии 1939-1945 годов.

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Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне во французском городе Реймс. Это событие положило конец войне на континенте, поэтому 8 мая в мире отмечают День победы в Европе (V Day).

Фото: Enrico Brissa