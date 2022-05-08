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Факти / Україна

У День пам’яті та примирення до Києва прибула очільниця Бундестагу

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У День пам’яті та примирення до Києва прибула очільниця Бундестагу

З візитом до Києва прибула голова Бундестагу Німеччини Бербель Бас. Про це повідомив керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісса.

За його словами, Бербель Бас візьме участь у пам’ятних заходах вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.

– Президент Бундестагу Бербель Бас розпочинає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам’ять усіх жертв Другої світової війни та нацистської тиранії, та проведе політичні переговори, – написав він у Twitter.

Зауважимо, що днями президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Київ 9 травня.

Глава держави переконаний, що візит Шольца в Україну в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні став би потужним кроком.

8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення. В цю дату заведено вшановувати жертв Другої світової війни, які загинули внаслідок страшної трагедії 1939-1945 років.

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Саме 8 травня 1945 року набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини, підписаний напередодні у французькому місті Реймс. Ця подія поклала край війні на континенті, тому 8 травня у світі відзначають як День перемоги в Європі (V Day).

Фото: Enrico Brissa

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