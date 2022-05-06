Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
223 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина / Политика

Мощный шаг: Зеленский призвал Шольца приехать в Украину 9 мая

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать мощный шаг и посетить Киев 9 мая.

Визит Шольца в Украину в день Победы над нацизмом во Второй мировой войне стал был мощным шагом. В этом уверен Владимир Зеленский.

Во время своего онлайн-выступления перед участниками аналитического центра Chatham House, глава государства отметил, что неоднократно приглашал Шольца приехать в Украину.

— Мощным шагом стал бы такой визит на 9 мая,- отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что накануне разговаривал с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которого также пригласил с визитом.

— Украина открыта. Хотя сегодня, когда у нас война, у нас двери не открыты, потому что у нас нет дверей. Заходите и поддерживайте нас, — заметил он.

Читайте
Список будет широким: Ермак о странах, готовых быть гарантами безопасности Украины

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка