Мощный шаг: Зеленский призвал Шольца приехать в Украину 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать мощный шаг и посетить Киев 9 мая.

Визит Шольца в Украину в день Победы над нацизмом во Второй мировой войне стал был мощным шагом. В этом уверен Владимир Зеленский.

Во время своего онлайн-выступления перед участниками аналитического центра Chatham House, глава государства отметил, что неоднократно приглашал Шольца приехать в Украину.

— Мощным шагом стал бы такой визит на 9 мая,- отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что накануне разговаривал с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которого также пригласил с визитом.

— Украина открыта. Хотя сегодня, когда у нас война, у нас двери не открыты, потому что у нас нет дверей. Заходите и поддерживайте нас, — заметил он.