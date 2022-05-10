Генеральный штаб Беларуси заявил о развертывании сил спецопераций на границе с Украиной.

Так, белорусские активисты уже сообщают, что к украинским границам движутся реактивные системы залпового огня Смерч и тактические ракетные комплексы Точка-У.

Факты ICTV подготовили подробную характеристику и информацию о дальности действия РСЗО Смерч.

Смерч — реактивная система залпового огня калибра 300 мм, разработанная в СССР. Работы над созданием начались в конце 1970-х, первые испытания состоялись в 1983 году.

На вооружение систему приняли в 1987-м, что стало апогеем развития советских реактивных систем залпового огня, замыкая триаду из 122-мм Града и 220-мм Урагана.

Смерч служит для поражения открыто расположенной и скрытой живой силы, небронированной и бронированной техники, артиллерии, тактических ракет и зенитных комплексов противника, его вертолетов на стоянках, а также для разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры.

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Во время войны в Украине российские захватчики активно используют Смерч для ударов по городам и гражданским объектам. Так, от него уже пострадали Харьков, Кривой Рог, Чернигов, Николаев, а также многие другие города и поселки.

Тактико-технические характеристики:

Калибр: 300 мм;

Количество направляющих: 12;

Дальность выстрела для снаряда 9М55К: 70;

Вес снаряда 9М55К: 800 кг.

Стоит отметить, что возможности любой реактивной системы залпового огня определяют сами реактивные снаряды. От них зависят дальность и сила поражения. Поэтому можно лишь максимально упрощенно говорить, что дальность стрельбы РСЗО Смерч составляет 70 км.

На самом деле это дальность использования наиболее распространенного реактивного снаряда 9М55К, вес которого составляет 800 кг. Кроме того, он имеет скорость около 3 500 км/час, а точность достигается огромной скоростью вращения вокруг своей оси во время полета и корректировки момента отделения боевой части.

Площадь поражения элемента 300 — 1 100 м2. Бронепробиваемость на дистанции 10 м – 5-7 мм, на дистанции 100 м – 1-3 мм. В 12 снарядах содержится 393 984 готовых обломков. Наиболее эффективен на открытой местности, в степи и пустыне.

Состав комплекта Смерч:

пусковая установка — 9А52;

шасси — МАЗ-534М;

реактивные снаряды — 9М55К;

ТЗМ — 9Т234.

Источник: Минобороны

Фото: Википедия