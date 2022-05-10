У российских военных заканчиваются боеприпасы для боевых установок, поэтому они переходят к использованию более старой, еще советской военной техники.

Еще в начале марта среди российского вооружения были зафиксированы оперативно-тактические ракетные комплексы Точка-У на Черниговщине и в Мариуполе.

Этот же ракетный комплекс используют и украинские Вооруженные силы. Это дало повод 14 марта вражеским силам обстрелять центр оккупированного Россией Донецка, чтобы потом обвинить ВСУ в применении Точки-У против временно оккупированного областного центра.

В Центре оперативного информирования Министерства обороны Украины настаивают, что не обстреливали Донецк, а касательно снаряда говорят, что это была российская ракета.

Что такое Точка-У и что нужно о ней знать – читайте в материале.

9К79 Точка (Точка-У) — это советский тактический ракетный комплекс, разработка которого была начата еще в 1968 году.

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Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 кг, которые могут оснащаться различными типами боевой части, в том числе и ядерной.

При этом указанный ракетный комплекс имеет важный недостаток: стрельба из Точки-У возможна на относительно малую дальность – 70-120 км, поэтому при использовании ее оккупационными силами РФ врагу придется, вероятно, уже находиться на территории Украины.

В отличие от предыдущих советских ракетных комплексов, Точка-У является управляемой ракетой, обеспечивающей круговое возможное отклонение около 150 м.

В состав ракетного комплекса входят:

Ракета 9М79 (для комплекса Точка-У — 9М79М) с разными типами боевых частей.

Пусковая установка 9П129 (9П129-1М).

Транспортно-зарядная машина 9Т218.

Транспортная машина 9Т238.

Автоматизированная контрольно-испытательная машина 9В819-1.

Машина технического обслуживания 9В844.

Комплект арсенального оборудования 9Ф370-1.

Характеристики:

Дальность стрельбы минимальная, км — 15-20

Дальность стрельбы максимальная, км — 120

Высота траектории полета ракеты, км — 6-26

Полетное время на максимальную дальность, с — 163

Температурный диапазон эксплуатации — от -40°C до +50°C

Масса, кг — 17800

Грузоподъемность, кг — 7200

Скорость на суше, км/ч — 70

Скорость на плаву, км/ч — 8

Запас хода, км — 650.

Характерной чертой Точки-У является специфическое шасси с колесной формулой 6х6.

Ракета комплектуется следующими типами боевых частей:

АА-60 — ядерная мощностью от 10 до 100 кт,

АА-86 — ядерная особой важности,

АА-92 — ядерная,

9Н123Ф — осколочно-фугасная сосредоточенного действия,

9Н123К — кассетная,

9Н123Ф-Р — осколочно-фугасная с пассивным радиолокационным самонаведением.

Боевая часть ракеты в полете не отделяется. Стыковка ракетной и боевой частей осуществляется шестью откидными болтами. Наличие сменных БЧ расширяет диапазон применения комплекса и расширяет его эффективность. Ракеты в обычном снаряжении допускают хранение в окончательно собранном виде в течение 10 лет.

Фото: Генштаб ВСУ