Смерч (РСЗВ)

Генеральний штаб Білорусі заявив про розгортання сил спецоперацій на кордоні з Україною.

Так, білоруські активісти вже повідомляють, що до українських кордонів рухаються реактивні системи залпового вогню Смерч та тактичні ракетні комплекси Точка-У.

Факти ICTV підготували детальну характеристику та інформацію про дальність дії РСЗВ Смерч.

Смерч – реактивна система залпового вогню калібру 300 мм, розроблена в СРСР. Роботи над створенням розпочались в кінці 1970-х, перші випробування пройшли у 1983 році.

На озброєння систему прийняли у 1987-му, що стало апогеєм розвитку радянських реактивних систем залпового вогню, замикаючи тріаду зі 122-мм Граду та 220-мм Урагану.

Смерч служить для ураження відкрито розташованої та прихованої живої сили, неброньованої та броньованої техніки, артилерії, тактичних ракет та зенітних комплексів противника, його вертольотів на стоянках, а також для руйнування командних пунктів, вузлів зв’язку та об’єктів військово-промислової структури.

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Під час війни в Україні російські загарбники активно використовують Смерч для ударів по містах та цивільних об’єктах. Так, від нього вже постраждали Харків, Кривий Ріг, Чернігів, Миколаїв, а також багато інших міст та селищ.

Тактико-технічні характеристики:

Калібр : 300 мм;

: 300 мм; Кількість напрямних : 12;

: 12; Дальність пострілу для снаряда 9М55К : 70;

: 70; Вага снаряда 9М55К : 800 кг.

Можливості будь-якої реактивної системи залпового вогню визначають самі реактивні снаряди. Від них залежать дальність та сила ураження. Тому можна лише максимально спрощено казати, що дальність стрільби РСЗВ Смерч становить 70 км.

Насправді це дальність використання найбільш розповсюдженого реактивного снаряда 9М55К, вага якого становить 800 кг. Крім того, він має швидкість близько 3 500 км/год, а точність досягається величезною швидкістю обертання навколо своєї осі під час польоту та коригування моменту відділення бойової частини.

Площа ураження елемента 300 – 1 100 м². Бронепробивність на дистанції 10 м – 5-7 мм, на дистанції 100 м – 1-3 мм. У 12 снарядах міститься 393 984 готових уламків. Найбільш ефективний на відкритій місцевості, в степу та пустелі.

Склад комплекту Смерчу:

пускова установка — 9А52;

шасі — МАЗ-534М;

реактивні снаряди — 9М55К;

ТЗМ — 9Т234.

Джерело: Міноборони

Фото: Вікіпедія