Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что экстрадиция из Испании в Украину подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария может занять от трех месяцев до года.

– Что касается Шария, то он находится в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи. И что касается экстрадиции – этот процесс очень долог всегда. У нас есть опыт, потому что в год мы проводим до 100 экстрадиций. Мы запрашиваем, у нас запрашивают выдачу… поэтому можем понимать, какие нас риски ожидают, как будет работать сторона защиты и т. д., – отметила генпрокурор в эфире одного из украинских телеканалов.

Она уточнила, что экстрадиция Шария будет идти достаточно долго. По ее данным, при максимально позитивном раскладе все продлится от трех до шести месяцев. Если же будут задержки, экстрадиции придется ждать год.

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